Visite guidée de Vielle-Aure VIELLE-AURE Vielle-Aure

Visite guidée de Vielle-Aure

VIELLE-AURE Place de la Fontaine Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:30:00

fin : 2026-05-15 16:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Vielle-Aure, construit au rythme des crues de la Neste, présente un cœur de village joliment préservé et une architecture très caractéristique de la vallée d’Aure. Son église, halte des pèlerins de Saint-Jacques, vous dévoilera ses trésors.

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VIELLE-AURE Place de la Fontaine Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Vielle-Aure, built to the rhythm of the Neste floods, has a beautifully preserved village centre and architecture very characteristic of the Aure valley. Its church, a stopover for pilgrims on their way to Santiago de Compostela, will reveal its treasures to you.

L’événement Visite guidée de Vielle-Aure Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-03-19 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65