Visite guidée de Villersexel et spectacles de rue Office de tourisme du Pays de Villersexel Villersexel

Visite guidée de Villersexel et spectacles de rue Samedi 20 septembre, 16h00 Office de tourisme du Pays de Villersexel Haute-Saône

Accès libre

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Office de tourisme du Pays de Villersexel vous propose une visite guidée de la ville, ponctuée d’animations de rue avec la troupe des Scén’Artistes.

À l’issue de la visite, un verre de l’amitié vous sera proposé ainsi qu’une exposition de cartes postales anciennes.

Office de tourisme du Pays de Villersexel 33 rue des Cités, 70110 Villersexel Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 20 59 59 http://www.ot-villersexel.fr https://www.facebook.com/officetourisme.paysdevillers Office de tourisme proposant de la documentation, des conseils aux touristes. Parking sur place.

© Office de tourisme du Pays de Villersexel