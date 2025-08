Visite guidée de Wihr au Val Wihr-au-Val

9 Grand Rue Wihr-au-Val Haut-Rhin

Mercredi 2025-07-30 20:00:00

2025-08-27 22:00:00

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Pierre l’Alsacien vous contera l’Alsace, son parlé, sa nationalité et ses spécificités au travers de la visite guidée. Sur inscription à l’Office de Tourisme, accessible en priorité aux vacanciers porteurs de la Munstercard.

“L’Alsace avec ses spécificités contées à travers les rues de Wihr au Val”

Suivez Pierre qui vous fera découvrir son beau village de Wihr au Val et l’Alsace en général, des écoles des débuts à nos jours, du dialecte et de nos changement de nationalités.

Sur inscription à l’Office de Tourisme, accessible en priorité aux porteurs de la Munstercard.

Minimum 5 personnes, maximum 9 personnes (selon la législation en vigueur).

Durée: 1h30 .

9 Grand Rue Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Pierre the Alsatian will tell you about Alsace, its language, its nationality and its specificities during the guided tour. On registration at the Tourist Office, accessible in priority to holiday makers with the Munstercard.

German :

Pierre l’Alsacien wird Ihnen während der Führung vom Elsass, seiner Sprache, seiner Nationalität und seinen Besonderheiten erzählen. Nach Anmeldung im Office de Tourisme, vorrangig zugänglich für Urlauber mit Munstercard.

Italiano :

Pierre l’alsaziano vi parlerà dell’Alsazia, della sua lingua, della sua nazionalità e delle sue specificità durante la visita guidata. Previa registrazione presso l’Ufficio del Turismo, accessibile in via prioritaria ai turisti in possesso della Munstercard.

Espanol :

Pierre el Alsaciano le hablará de Alsacia, su lengua, su nacionalidad y sus especificidades durante la visita guiada. Previa inscripción en la Oficina de Turismo, accesible en prioridad a los veraneantes con la Munstercard.

