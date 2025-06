Visite guidée Deauville, histoire et patrimoine Quai de l’Impératrice Eugénie Deauville 8 juillet 2025 11:00

Calvados

Visite guidée Deauville, histoire et patrimoine Quai de l’Impératrice Eugénie Deauville Tourisme Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 11:00:00

fin : 2025-08-13 12:30:00

Date(s) :

2025-07-08

2025-08-13

Partez pour un fabuleux voyage dans le temps depuis 1860, date de la création de Deauville par le Duc de Morny, Découvrez son histoire et ses lieux d’exception qui ont su forger sa renommée internationale.

Partez pour un fabuleux voyage dans le temps depuis 1860, date de la création de Deauville par le Duc de Morny, Découvrez son histoire et ses lieux d’exception qui ont su forger sa renommée internationale. .

Quai de l’Impératrice Eugénie Deauville Tourisme

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

English : Visite guidée Deauville, histoire et patrimoine

Set off on a fabulous journey back in time to 1860, when the Duke of Morny founded Deauville. Discover its history and the exceptional places that have forged its international reputation.

German : Visite guidée Deauville, histoire et patrimoine

Begeben Sie sich auf eine fabelhafte Zeitreise seit 1860, als Deauville vom Herzog von Morny gegründet wurde. Entdecken Sie die Geschichte und die außergewöhnlichen Orte, die den internationalen Ruf der Stadt begründet haben.

Italiano :

Fate un favoloso viaggio nel tempo fino al 1860, quando il Duca di Morny creò Deauville. Scoprite la sua storia e i suoi luoghi eccezionali che hanno creato la sua fama internazionale.

Espanol :

Realice un fabuloso viaje en el tiempo hasta 1860, cuando el duque de Morny creó Deauville. Descubra su historia y sus lugares excepcionales que han forjado su reputación internacional.

L’événement Visite guidée Deauville, histoire et patrimoine Deauville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville