Lieu de bains de mer, de promenade, de sociabilité, de jeux, de rencontres, d’événements… Les Planches et les cabines art déco, imaginées par l’architecte Charles Adda et inaugurées le 6 juillet 1924, demeurent depuis le lieu le plus visité, arpenté et photographié de Deauville.

A l’origine purement pratiques, les établissements de bains de mer sont devenus récréatifs au fil du temps et des usages. Un siècle plus tard, l’odyssée balnéaire de Deauville se raconte dans toute sa diversité vertus des premiers bains, habits des baigneurs, fonctions de l’établissement de bains, particularités des cabines, anecdotes sur ceux et celles qui ont foulé les Planches…

English : Visite guidée Deauville, un siècle d’histoires balnéaires

A place for sea bathing, strolling, socializing, games, meetings and events… Les Planches and its art deco cabins, designed by architect Charles Adda and inaugurated on July 6, 1924, have remained the most visited, surveyed and photographed spot in Deauville ever since.

Originally purely practical, sea-bathing establishments became recreational over time. A century later, the story of Deauville’s seaside odyssey is told in all its diversity: the virtues of the first baths, the attire of bathers, the functions of the bathing establishment, the special features of the cabins, anecdotes about those who have trodden the boards…

German : Visite guidée Deauville, un siècle d’histoires balnéaires

Ein Ort zum Baden im Meer, zum Spazierengehen, für Geselligkeit, Spiele, Begegnungen und Veranstaltungen… Die Planches und die Art-déco-Kabinen, die vom Architekten Charles Adda entworfen und am 6. Juli 1924 eingeweiht wurden, sind seither der meistbesuchte, meistbegangene und meistfotografierte Ort in Deauville.

Die ursprünglich rein praktischen Strandbäder wurden im Laufe der Zeit und mit zunehmender Nutzung immer mehr zu Freizeitanlagen. Ein Jahrhundert später wird die Odyssee der Bäder von Deauville in all ihrer Vielfalt erzählt: die Vorzüge der ersten Bäder, die Kleidung der Badenden, die Funktionen der Badeanstalt, die Besonderheiten der Kabinen, Anekdoten über die Menschen, die die Planken betreten haben…

Italiano :

Un luogo per i bagni di mare, le passeggiate, la socializzazione, il gioco, gli incontri e gli eventi… Les Planches e le sue cabine art déco, progettate dall’architetto Charles Adda e inaugurate il 6 luglio 1924, sono da allora il luogo più visitato, censito e fotografato di Deauville.

In origine puramente pratici, gli stabilimenti balneari si sono trasformati nel tempo in strutture ricreative. A un secolo di distanza, la storia dell’odissea balneare di Deauville è raccontata in tutta la sua diversità: le virtù dei primi bagni, gli abiti indossati dai bagnanti, le funzioni dello stabilimento balneare, le particolarità delle cabine, gli aneddoti sugli uomini e le donne che hanno calcato le tavole…

Espanol :

Un lugar para el baño en el mar, los paseos, la tertulia, los juegos, las reuniones y los eventos… Les Planches y sus cabañas art déco, diseñadas por el arquitecto Charles Adda e inauguradas el 6 de julio de 1924, siguen siendo desde entonces el lugar más visitado, estudiado y fotografiado de Deauville.

Al principio puramente prácticos, los baños de mar se convirtieron con el tiempo en instalaciones recreativas. Un siglo después, la historia de la odisea balnearia de Deauville se cuenta en toda su diversidad: las virtudes de los primeros baños, la ropa que llevaban los bañistas, las funciones del establecimiento balneario, las particularidades de las cabinas, las anécdotas de los hombres y mujeres que han pisado las tablas…

