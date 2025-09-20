Visite guidée : Deauville, un siècle d’histoires balnéaires Planches de Deauville Deauville

Visite guidée : Deauville, un siècle d’histoires balnéaires Planches de Deauville Deauville samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée : Deauville, un siècle d’histoires balnéaires Samedi 20 septembre, 14h30 Planches de Deauville Calvados

Durée 1h30, se présenter 10 min avant début visite, RDV rue de la mer côté port au bout des Planches.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Lieu de bains de mer, de promenade, de sociabilité, de jeux, de rencontres, d’événements… Les Planches et les cabines art déco, imaginées par l’architecte Charles Adda et inaugurées le 6 juillet 1924, demeurent depuis le lieu le plus visité, arpenté et photographié de Deauville.

A l’origine purement pratiques, les établissements de bains de mer sont devenus récréatifs au fil du temps et des usages. Un siècle plus tard, l’odyssée balnéaire de Deauville se raconte dans toute sa diversité : vertus des premiers bains, habits des baigneurs, fonctions de l’établissement de bains, particularités des cabines, anecdotes sur ceux et celles qui ont foulé les Planches…

Planches de Deauville 9006B Boulevard de la mer, 14800 Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.indeauville.fr/reservation-indeauville/?re-product-id=313326 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Sandrine Boyer Engel