Visite guidée Décoder les symboles à la cathédrale RDV à la Maison des Têtes Valence

Visite guidée Décoder les symboles à la cathédrale

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21 14:30:00

Date(s) :

2026-03-21

La cathédrale Saint-Apollinaire et sa sacristie, exceptionnellement ouverte à la visite, abritent une collection de tableaux remarquables. Apprenez à décrypter les thèmes représentés et les symboles qui les caractérisent.

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Saint-Apollinaire Cathedral and its sacristy, exceptionally open to visitors, house a collection of remarkable paintings. Learn to decipher the themes represented and the symbols that characterize them.

