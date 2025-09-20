Visite guidée d’ECOTRI ECOTRI – centre de tri des emballages et des papiers Millau

Gratuit. Sans réservation. Infos pratiques :

• Départ en visite toutes les 30 minutes

• A partir de 8 ans

• Chaussures fermées obligatoires

• Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

• Téléphone : 05 65 68 34 49

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Journées du Patrimoine : découvrez ECOTRI, centre de tri des emballages et papiers

Le SYDOM Aveyron ouvre exceptionnellement les portes d’ECOTRI, le centre de tri des emballages et papiers de Millau, le samedi 20 septembre de 9 h à 14 h.

Au programme :

Visite guidée d’un site emblématique du patrimoine industriel aveyronnais.

Découverte du hall de tri mécanisé et du fonctionnement de la séparation par matière avant l’expédition vers les sites de valorisation.

Observation des machines de haute précision et du travail des valoristes en cabine de tri.

Quiz et échanges avec les animateurs pour tester vos connaissances et apprendre les bons gestes du tri.

ECOTRI – centre de tri des emballages et des papiers 1 Rue de Bouderre, 12100 Millau

© SYDOM Aveyron