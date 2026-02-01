Visite guidée Découvert du Musée du Nouveau Monde Musée du Nouveau Monde La Rochelle
Visite guidée Découvert du Musée du Nouveau Monde Musée du Nouveau Monde La Rochelle jeudi 19 février 2026.
Visite guidée Découvert du Musée du Nouveau Monde
Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 15:00:00
fin : 2026-04-09 16:15:00
Date(s) :
2026-02-19 2026-03-05 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23
Pour une première approche du musée et de ses collections !
.
Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 46 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For a first approach to the museum and its collections!
L’événement Visite guidée Découvert du Musée du Nouveau Monde La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-11 par Nous La Rochelle