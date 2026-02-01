Visite guidée Découvert du Musée du Nouveau Monde Musée du Nouveau Monde La Rochelle

Visite guidée Découvert du Musée du Nouveau Monde

Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-04-09 16:15:00

2026-02-19 2026-03-05 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23

Pour une première approche du musée et de ses collections !

Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 46 50

For a first approach to the museum and its collections!

