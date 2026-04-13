Visite guidée : découverte contée du jardin, Terre d’Accord, jardin d’art du sculpteur Robert Arnoux, La Chapelle-sur-Dun

Visite guidée : découverte contée du jardin 5 – 7 juin Terre d’Accord, jardin d’art du sculpteur Robert Arnoux Seine-Maritime

Durée 1h30, 12€, 8€ (étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents de l’association Terre d’Accord), gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00 Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 - 2026-06-07T16:30:00+02:00

A la découverte du jardin du sculpteur Robert Arnoux

Dans son jardin-atelier de la Chapelle-sur-Dun, le sculpteur Robert Arnoux fait appel aux forces de la nature pour créer. C’est l’élément central qui guide l’artiste dans un univers bien à lui où il met en scène une communauté d’une soixantaine de personnages épurés à taille humaine. Inclassable, il a déjà exposé dans des galeries, mais aussi au sein des jardins de Bagatelle, Saint-Jean-de-Beauregard ou Annevoie, en Belgique. Installé depuis 12 ans dans cette région préservée de la Côte d’Albâtre, il ne manque pas de se référer aux abstractions de Brancusi. Mais cet ancien peintre, spécialisé dans les fresques, nourrit aujourd’hui son art dans ce qu’il nomme sa « Terre d’Accord ». Il y compose une symphonie humaine insérée dans le végétal. Ses groupes de sculptures prennent ainsi vie dans des massifs d’hortensias, entre les bassins et les arbres de son domaine et nous raconte l’histoire des hommes de la naissance jusqu’à la fin de la vie sur terre et après. Lors de la visite, vous serez immergés dans l’atmosphère de régénération et d’émergence des quatre jardins (jardin du Feu, de l’Eau, de la Terre et les deux jardins du Ciel de la Terre). La visite se termine par la découverte de l’atelier du sculpteur.

A la fin de la visite, l’atmosphère de sérénité des lieux vous invitera à rester au jardin vous reposer, lire, prendre une boisson ou même pique-niquer dans les salons de verdure

Terre d’Accord, jardin d’art du sculpteur Robert Arnoux 309 Sente Cauvillaise, 76740 La Chapelle-sur-Dun La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie 06 76 59 35 18 http://www.terredaccord.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100076092584488;https://www.facebook.com/Robert-Arnoux-sculpteur-460216064046060/;https://www.instagram.com/terre_d_accord/?next=%2F [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/decouverte-contee-du-jardin-dart-avec-visite-de-latelier-du-sculpteur »}] Sculpteur passionné par le dialogue entre l’art et l’espace paysagé, je me suis laissé ravir le cœur par la beauté et la profondeur de la côte d’Albâtre. C’est donc presque comme une évidence que j’ai souhaité créer un parc de sculptures qui mette en scène les moments fondateurs qui jalonnent la vie des hommes, tentant humblement de montrer une nature humaine qui ouvre son cœur à la vie. D’année en année quatre jardins peuplés d’une soixantaine de sculptures à taille humaine ont vu le jour : – « Le Jardin du Feu » créé avec la collaboration du paysagiste Guillaume Gosse de Gorre met en scène la quintessence de la communauté humaine, réunie autour de la magie du Feu. – « Le jardin de l’Eau » nous immerge dans des moments de d’intimité avec ses proches et à Soi – « Le jardin de la Terre » nous ramène à notre puissant besoin de connexion à la Nature -« les deux jardins du Ciel de la Terre » créés en collaboration avec Francoise Bougnoux des Jardins remarquables du Point du Jour (77) nous invitent au mystère du grand cycle de la vie. Pour faire découvrir l’histoire de la création de Terre d’Accord avec ses 4 jardins les propriétaires vous immergent dans l’esprit du lieu dans une balade contée. Vous irez ainsi à la rencontre des personnages et de leur merveilleuse façon d’habiter la terre, en accord avec la nature, les autres et eux-mêmes. Pour terminer la balade, vous pénétrerez dans le lieu de la création : l’atelier du sculpteur. A l’entrée du 309 Sente Cauvillaise, il y a un petit parking. Lors des évènements importants, se garer sur le terrain communal sur la Grand rue.

A la découverte du jardin du sculpteur Robert Arnoux

©Yann Monel