Visite guidée « Découverte de Collioure » 20 et 21 septembre Ville de Collioure Pyrénées-Orientales

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:45:00+ – 2025-09-20T12:15:00+

Fin : 2025-09-21T10:45:00+ – 2025-09-21T12:15:00+

Départ Vitrine sur le Fauvisme (Place du 18 juin) – 1h30

Samedi 20 : visite « Collioure en famille » – Une visite interactive et ludique à destination des enfa

Dimanche 21 : visite « L’écho du Faubourg » – Entre dédale de ruelles paisibles et points de vue inédits, déambulez dans la quartier historique du Faubourg.

Ville de Collioure 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 82 05 66 http://www.collioure.fr/ https://www.facebook.com/villedecollioure [{« type »: « link », « value »: « http://boutique.tourisme-collioure.com »}] À l’extrême sud de la France, à 26 km de la frontière espagnole, Collioure, joyau de la côte rocheuse, bénéficie d’un cadre authentique et d’un environnement protégé.

Le petit port catalan se niche à l’abri dans une crique où viennent se mélanger les eaux de la mer Méditerranée et les roches de la chaîne de montagnes des Pyrénées.

Un climat et un ensoleillement exceptionnels, garantis par la Tramontane, font de Collioure un site unique où le bien-être et l’art de vivre catalan prennent leur source.

Plusieurs plages de sable ou de galets, des criques, des eaux limpides, vous permettront d’apprécier la baignade. Présence de parkings / Bus : ligne 540 des bus LiO, le réseau régional des transports de la Région Occitanie – Pyrénées-Méditerranée – arrêt Le Glacis / Train TER : billet à trouver sur SNCF Connect / Navette urbaine / Taxis / Renseignements : 04 68 82 05 66

© Ministère de la Culture / Clément Barbé