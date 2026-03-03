Visite guidée découverte de la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp

Visite guidée découverte de la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp

2026-04-06

2026-07-14

2026-04-06 2026-05-25 2026-07-14

À Ronchamp, la Colline de Bourlémont est bien plus qu’un site architectural c’est un lieu de mémoire, de création et de contemplation.

Dominant les Vosges du Sud, elle accueille depuis des décennies des visiteurs venus découvrir la chapelle Notre-Dame du Haut et l’ensemble architectural qui l’entoure.

Les visites guidées découvertes proposent une approche approfondie de ce lieu singulier, en mettant en lumière son histoire et les grandes figures qui l’ont façonné.

La visite débute par un retour sur l’histoire religieuse de la colline, avant d’aborder l’arrivée de Le Corbusier à Ronchamp. Au début des années 1950, l’architecte imagine ici une chapelle radicalement nouvelle.

Inaugurée en 1955, Notre-Dame du Haut rompt avec les codes traditionnels de l’art sacré.

Aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 10 ans, la chapelle se découvre lentement tout au long de la visite, invitant à l’observation, à la compréhension et à la contemplation.

La visite guidée se poursuit avec la découverte des autres réalisations qui composent le site de la Colline de Bourlémont. Vous découvrirez notamment comment l’intervention de Renzo Piano RPBW, avec le monastère Sainte-Claire et la porterie (pavillon d’accueil), apporte une dimension contemporaine au lieu.

Implantés avec discrétion dans la colline, ces bâtiments se fondent dans le paysage et respectent l’équilibre du site, dans un dialogue subtil entre architecture, nature et spiritualité.

Ces visites guidées offrent un véritable temps d’échange et de transmission, accessible à tous, que l’on soit amateur d’architecture, passionné d’histoire ou simple visiteur curieux.

Le parcours permet de comprendre comment trois architectes majeurs des XX? et XXI? siècles, Le Corbusier, Jean Prouvé et Renzo Piano ont contribué à faire de la Colline de Bourlémont un ensemble architectural exceptionnel. .

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

