Visite guidée : Découverte de la Cité épiscopale Cité épiscopale Meaux

Visite guidée : Découverte de la Cité épiscopale Vendredi 19 septembre, 14h00 Cité épiscopale Seine-et-Marne

Gratuit, Réservation obligatoire. Les frais de transports éventuels sont à la charge de la classe.

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Dans le cadre de l’opération Levez les yeux !, le pôle des publics de la Cité épiscopale propose une visite guidée gratuite à une classe de niveau élémentaire.

De la cathédrale Saint-Étienne au palais épiscopal, aujourd’hui musée, en passant par les remparts gallo-romains et le jardin Bossuet, parcourez cet ensemble architectural unique en Île-de-France. Un vrai voyage dans le temps et la découverte d’un patrimoine exceptionnel.

Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 04 90 https://www.ville-meaux.fr/ma-ville-et-actualites/culture [{« type »: « phone », « value »: « 0183690490 »}, {« type »: « email », « value »: « publics.cite@meaux.fr »}] La cité épiscopale de Meaux, correspond à l’ancien quartier ecclésiastique de la ville au Moyen âge et sous l’ancien régime. Ses principaux monuments sont la cathédrale Saint-Etienne, l’ancien palais épiscopal (actuel musée Bossuet), l’ancien jardin de l’évêché, le bâtiment du Vieux Chapitre. Par le nord, la Cité épiscopale jouxte l’ancien rempart de la ville qui remonte à l’époque gallo-romaine. accès par le train, depuis la gare de Paris Est, station : Meaux – Accès par la route : autoroute A4, sortie Meaux, ou bien Route nationale 3.

