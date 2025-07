Visite guidée découverte de la Colline de Bourlémont à Ronchamp Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp

Visite guidée découverte de la Colline de Bourlémont à Ronchamp

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Début : 2025-07-14 15:00:00

fin : 2025-07-14 16:30:00

2025-07-14 2025-11-01

Découvrez les secrets de la Colline Notre-Dame du Haut à Ronchamp à travers une visite guidée de 1h30 en compagnie d’un médiateur culturel. Cette expérience immersive vous offre l’opportunité de plonger dans l’univers de l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture du XXème siècle la chapelle Notre-Dame du Haut, conçue par l’illustre architecte Le Corbusier.

Au cours de cette visite guidée, vous aurez l’occasion de découvrir plusieurs aspects captivants de cet édifice iconique. Tout d’abord, nous aborderons l’histoire riche et complexe de la chapelle. Vous en apprendrez davantage sur les origines du sanctuaire, dont les racines remontent à des siècles d’histoire religieuse dans la région. La chapelle actuelle a été commandée à Le Corbusier après la Seconde Guerre mondiale, en 1955, pour remplacer un édifice précédent qui avait été détruit. Ce contexte historique, marqué par des événements tragiques, a joué un rôle crucial dans la conception de cette nouvelle chapelle, qui est devenue un symbole de renaissance et d’espoir pour la communauté locale.

Ensuite, vous serez émerveillés par la conception architecturale si singulière de cet édifice, qui fait que, depuis 70 ans, il est considéré comme une icône de l’architecture moderne. Le Corbusier, célèbre pour ses idées novatrices et son approche audacieuse, a créé une œuvre qui transcende les conventions traditionnelles. Vous serez captivés par les courbes fluides et les formes organiques qui composent la chapelle, ainsi que par les jeux de lumière fascinants qui pénètrent à l’intérieur grâce aux ouvertures stratégiquement placées. Les matériaux bruts, tels que le béton et le métal, confèrent à l’ensemble une esthétique à la fois moderne et intemporelle.

Au cours de cette visite, vous aurez également l’occasion de ressentir la spiritualité qui émane de ce lieu de culte. La chapelle a été pensée non seulement comme un bâtiment fonctionnel, mais aussi comme un espace sacré qui favorise la prière et la méditation. Vous comprendrez comment chaque élément architectural contribue à créer une atmosphère unique, propice à la contemplation. Les murs épais, les voûtes en béton et les fenêtres colorées, qui diffusent une lumière tamisée et chaleureuse, invitent à l’introspection et à la réflexion. Ce moment de recueillement sera l’occasion pour vous de vous connecter à l’essence même du lieu, d’apprécier son harmonie et de ressentir la paix qui y règne.

En plus de la chapelle, la visite vous amènera à découvrir les constructions de l’architecte italien Renzo Piano, notamment l’oratoire du monastère sainte Claire. Ces réalisations contemporaines complètent et enrichissent l’expérience de la Colline Notre-Dame du Haut. Vous pourrez constater comment ces deux visions architecturales, celle de Le Corbusier et celle de Renzo Piano, cohabitent et dialoguent au sein de ce site exceptionnel. Loin d’être en concurrence, elles témoignent de l’évolution de l’architecture sacrée et des différentes façons dont les architectes interprètent et réagissent aux lieux de culte.

À travers cette visite guidée, vous aurez également l’occasion de poser des questions au médiateur culturel, qui sera à même de partager des anecdotes fascinantes sur la construction de la chapelle, les défis rencontrés par Le Corbusier et l’impact durable de son œuvre sur l’architecture contemporaine. Vous découvrirez également comment la chapelle et son environnement naturel interagissent, créant une synergie entre l’architecture et le paysage.

Cette visite de la Colline Notre-Dame du Haut à Ronchamp est une invitation à explorer un site chargé d’histoire, d’architecture et de spiritualité. Que vous soyez passionné d’architecture, d’histoire ou simplement en quête d’une expérience enrichissante, cette visite vous laissera des souvenirs inoubliables. .

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 accueil@chapelleronchamp.com

