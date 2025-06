Visite guidée Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau – La Rochelle 27 juin 2025 10:00

Début : 2025-06-27 10:00:00

fin : 2025-06-27 11:30:00

Partez à la découverte de la médiathèque et de ses coulisses !

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

English : Guided tour Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau

Take a behind-the-scenes look at the media library!

German : Geführter Besuch Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und schauen Sie hinter die Kulissen der Mediathek!

Italiano :

Scoprite la mediateca e cosa succede dietro le quinte!

Espanol : Visita guiada Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau

Descubra la mediateca y lo que ocurre entre bastidores.

