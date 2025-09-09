Visite guidée Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle
Visite guidée Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau
Médathèque Michel Crépeau avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-09-09
fin : 2025-09-26
2025-09-09 2025-09-26 2025-10-07 2025-10-24
Partez à la découverte de la médiathèque et de ses coulisses !
Médathèque Michel Crépeau avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr
English : Guided tour Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau
Take a behind-the-scenes look at the media library!
German : Geführter Besuch Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau
Gehen Sie auf Entdeckungsreise und schauen Sie hinter die Kulissen der Mediathek!
Italiano :
Scoprite la mediateca e cosa succede dietro le quinte!
Espanol : Visita guiada Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau
Descubra la mediateca y lo que ocurre entre bastidores.
