Visite guidée Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle

Visite guidée Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle mardi 9 septembre 2025.

Visite guidée Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau

Médathèque Michel Crépeau avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-09

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-09 2025-09-26 2025-10-07 2025-10-24

Partez à la découverte de la médiathèque et de ses coulisses !

.

Médathèque Michel Crépeau avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

English : Guided tour Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau

Take a behind-the-scenes look at the media library!

German : Geführter Besuch Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und schauen Sie hinter die Kulissen der Mediathek!

Italiano :

Scoprite la mediateca e cosa succede dietro le quinte!

Espanol : Visita guiada Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau

Descubra la mediateca y lo que ocurre entre bastidores.

L’événement Visite guidée Découverte de la Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-31 par La Rochelle Tourisme