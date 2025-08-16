VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE DE LA PERMACULTURE OASIS CITADINE Montpellier

VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE DE LA PERMACULTURE OASIS CITADINE

86 Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16

Venez visiter l’Oasis citadine de Flaugergues, notre ferme urbaine collaborative à Montpellier! Situé sur les terres du Château de Flaugergues, au milieu des vignes, vous pourrez y découvrir les bases de la permaculture et le fonctionnement de ce lieu unique !

N’hésitez pas à amener un petit casse-croûte pour participer au repas partagé traditionnel de l’Oasis après la visite !

Tous les samedis de 10h à 11h, tarif 5€ par personne. .

86 Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 18 12 05 02

English :

Come and visit the Oasis citadine de Flaugergues, our collaborative urban farm in Montpellier! Located on the grounds of the Château de Flaugergues, in the midst of the vineyards, you can discover the basics of permaculture and how this unique place works!

Don’t hesitate to bring a little snack to join in the traditional Oasis shared meal after the visit!

German :

Besuchen Sie die Stadtoase von Flaugergues, unsere kollaborative Stadtfarm in Montpellier! Auf dem Gelände des Château de Flaugergues, inmitten von Weinbergen, können Sie die Grundlagen der Permakultur und die Funktionsweise dieses einzigartigen Ortes kennenlernen!

Bringen Sie ruhig einen kleinen Imbiss mit, um nach der Besichtigung am traditionellen gemeinsamen Essen der Oase teilzunehmen!

Italiano :

Venite a visitare l’Oasis Citadine de Flaugergues, la nostra fattoria urbana collaborativa a Montpellier! Situata sul terreno dello Château de Flaugergues, in mezzo ai vigneti, potrete scoprire le basi della permacultura e il funzionamento di questo luogo unico!

Non dimenticate di portare con voi un piccolo spuntino per partecipare al tradizionale pasto condiviso dell’Oasi dopo la visita!

Espanol :

¡Venga a visitar el Oasis Citadino de Flaugergues, nuestra granja urbana colaborativa de Montpellier! Situada en los terrenos del Château de Flaugergues, en medio de los viñedos, ¡podrás descubrir los fundamentos de la permacultura y el funcionamiento de este lugar único!

No olvide traer un pequeño tentempié para unirse a la tradicional comida compartida del Oasis tras la visita

