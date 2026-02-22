VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE DE LA PERMACULTURE OASIS CITADINE

86 Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28

Venez visiter l’Oasis citadine de Flaugergues, notre ferme urbaine collaborative à Montpellier! Située sur les terres du Château de Flaugergues, au milieu des vignes, vous pourrez y découvrir les bases de la permaculture et le fonctionnement de ce lieu unique !

Les samedis 14, 21 et 28 mars de 10h à 11h

Venez visiter l’Oasis citadine de Flaugergues, notre ferme urbaine collaborative à Montpellier! Située sur les terres du Château de Flaugergues, au milieu des vignes, vous pourrez y découvrir les bases de la permaculture et le fonctionnement de ce lieu unique ! N’hésitez pas à amener un petit casse-croûte pour participer au repas partagé traditionnel de l’Oasis après la visite !

Sur réservation .

86 Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 18 12 05 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and visit the Oasis citadine de Flaugergues, our collaborative urban farm in Montpellier! Located on the grounds of the Château de Flaugergues, in the middle of vineyards, you can discover the basics of permaculture and how this unique place works!

L’événement VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE DE LA PERMACULTURE OASIS CITADINE Montpellier a été mis à jour le 2026-02-20 par 34 OT MONTPELLIER