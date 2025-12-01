Visite guidée découverte de La Petite Pierre en hiver La Petite-Pierre

Visite guidée découverte de La Petite Pierre en hiver

2a rue du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-27 16:30:00

fin : 2025-12-27 18:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Accompagné de Georges Gerlinger, guide régional, partez à la découverte des pépites de La Petite Pierre, le tout ponctué d’anecdotes inattendues !

Partez à la rencontre des trésors incontournables de La Petite Pierre en compagnie de Georges Gerlinger, guide-conférencier passionné. Il vous fera découvrir le jardin des poètes endormi sous le givre, le château majestueux dans la brume hivernale, ainsi que le clocher de l’église aux pierres silencieuses.

La balade se poursuivra dans le centre historique, entre ruelles paisibles et patrimoine bâti, pour une immersion dans l’atmosphère féerique de l’hiver à La Petite Pierre.

0 .

2a rue du Château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

Accompanied by regional guide Georges Gerlinger, discover the nuggets of La Petite Pierre, punctuated by unexpected anecdotes!

German :

Begleitet von Georges Gerlinger, einem regionalen Fremdenführer, entdecken Sie die Nuggets von La Petite Pierre, gespickt mit unerwarteten Anekdoten!

Italiano :

Accompagnati dalla guida regionale Georges Gerlinger, partite alla scoperta delle chicche de La Petite Pierre, tutte punteggiate da aneddoti inaspettati!

Espanol :

Acompañado por el guía regional Georges Gerlinger, salga a descubrir las pepitas de La Petite Pierre, todo ello salpicado de anécdotas inesperadas

