Visite guidée découverte de La Petite Pierre La Petite-Pierre

2a rue du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-08-02 14:30:00

fin : 2025-09-16 16:00:00

2025-08-02 2025-08-05 2025-08-19 2025-09-06 2025-09-16

Découvrez la cité fortifiée de La Petite Pierre et ses incontournables en compagnie de George Gerlinger, guide conférencier, qui vous fera découvrir le jardin des poètes, le château et le clocher de l’église. La balade se prolongera ensuite dans le centre historique à la découverte du patrimoine bâti.

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme. .

2a rue du Château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

Accompanied by regional guide Georges Gerlinger, discover the nuggets of La Petite Pierre, punctuated by unexpected anecdotes!

German :

Begleitet von Georges Gerlinger, einem regionalen Fremdenführer, entdecken Sie die Nuggets von La Petite Pierre, gespickt mit unerwarteten Anekdoten!

Italiano :

Accompagnati dalla guida regionale Georges Gerlinger, partite alla scoperta delle chicche de La Petite Pierre, tutte punteggiate da aneddoti inaspettati!

Espanol :

Acompañado por el guía regional Georges Gerlinger, salga a descubrir las pepitas de La Petite Pierre, todo ello salpicado de anécdotas inesperadas

