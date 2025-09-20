Visite guidée découverte de la restauration d’un chef d’œuvre rural du XVe siècle Terres-de-Caux

Lieu-dit Manoir de Vertot Terres-de-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez la logette du manoir, merveille du XVe siècle, tout juste restaurée après 3 années de travaux minutieux par des artisans d’art. Rarement accessible, la visite vous plongera dans son histoire, son architecture et les secrets de sa récente restauration. Une occasion unique d’entrer dans l’intimité d’un lieu chargé d’histoire. .

Lieu-dit Manoir de Vertot Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie

English : Visite guidée découverte de la restauration d’un chef d’œuvre rural du XVe siècle

