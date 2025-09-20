Visite guidée : découverte de la tour de la Babote Tour de la Babote Montpellier

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Grimpez les marches et partez à la découverte de l’histoire de la tour de la Babote : de la défense médiévale à la science.

Vestige des anciens remparts de Montpellier, classée Monument historique, elle fut transformée au 18e siècle en observatoire d’astronomie.

Tour de la Babote 17 Boulevard de l'Observatoire, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie

