Visite guidée Découverte de l’architecture Pierre Diot Montluçon

Visite guidée Découverte de l’architecture Pierre Diot

Square Henri Dunant Montluçon Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14 2026-05-09

À travers un parcours entre les quartiers de la Ville Gozet et des Fours-à-Chaux, venez redécouvrir une partie des constructions signées Pierre Diot.

Square Henri Dunant Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr

Take a tour of the Ville Gozet and Fours-à-Chaux neighborhoods, and rediscover some of the buildings designed by Pierre Diot.

