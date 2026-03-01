Visite guidée Découverte de l’architecture Pierre Diot Montluçon
Square Henri Dunant Montluçon Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-14 14:30:00
2026-03-14 2026-05-09
À travers un parcours entre les quartiers de la Ville Gozet et des Fours-à-Chaux, venez redécouvrir une partie des constructions signées Pierre Diot.
Square Henri Dunant Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr
Take a tour of the Ville Gozet and Fours-à-Chaux neighborhoods, and rediscover some of the buildings designed by Pierre Diot.
