Visite guidée – Découverte de l’artisanat de la pétrification Saint-Nectaire Saint-Nectaire 1 juillet 2025 09:30

Visite guidée – Découverte de l’artisanat de la pétrification Mardi 1 juillet, 09h30 Saint-Nectaire Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-01T09:30:00 – 2025-07-01T19:00:00

Fin : 2025-07-01T09:30:00 – 2025-07-01T19:00:00

De la grotte à l’échelle de pétrification, en passant par les ateliers de pétrification, la visite est d’environ 55 minutes. Visite familiale, ludique et pédagogique, les enfants comme les plus grands découvriront les secrets de la pétrification. Un voyage insolite vous attend lors de votre visite des Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire. Le parcours vous emmène dans l’univers souterrain et dans les ateliers de fabrication. L’entreprise familiale vous dévoile un savoir-faire unique et ancestral pendant cette visite surprenante de moins d’une heure. Géologie, immersion souterraine, savoir-faire, transmission et innovation s’allient pour une visite hors du temps.

Saint-Nectaire 1 avenue du Docteur Roux, 63720 Saint-Nectaire Saint-Nectaire 63710 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

L’artisanat de la Pétrification, savoir-faire unique au monde est transmis de père en fils depuis 1821. Ici, les sources chaudes sont utilisées pour créer des objets de décoration en calcaire.

David Grouard