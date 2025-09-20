Visite guidée Découverte de l’artothèque La Rochelle

Visite guidée Découverte de l’artothèque La Rochelle samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée Découverte de l’artothèque

Médathèque Michel Crépeau avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Découvrez les oeuvres les plus empruntées de l’artothèque, celles qui restent rarement en place !

Une visite pour explorer les coups de coeur du public et discuter de l’impact de l’art au quotidien.

Médathèque Michel Crépeau avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

English : Guided tour Découverte de l’artothèque

Take a behind-the-scenes look at the media library!

German : Führung Découverte de l’artothèque

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und schauen Sie hinter die Kulissen der Mediathek!

Italiano :

Scoprite le opere più prese in prestito dalla biblioteca d’arte, quelle che raramente restano a casa!

Una visita per esplorare i preferiti del pubblico e discutere dell’impatto dell’arte sulla vita quotidiana.

Espanol : Visita guiada Découverte de l’artothèque

Descubra la mediateca y lo que ocurre entre bastidores.

