Visite guidée découverte de l’église du XIe au XXe siècle | Journées du Patrimoine Église Saint-Pierre Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Lion-sur-Mer

Visite guidée découverte de l’église du XIe au XXe siècle | Journées du Patrimoine

Église Saint-Pierre Place Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Accompagés d’un des membres bénévoles de l’association pour la sauvegarde de l’église Saint-Pierre de Lion sur mer, vous appréhenderez les différentes époques de la construction de ce édifice et de sa rénovation au travers de ses éléments architecturaux, nef, chapelles, et de son mobilier…

Accompagés d’un des membres bénévoles de l’association pour la sauvegarde de l’église Saint-Pierre de Lion sur mer, vous appréhenderez les différentes époques de la construction de ce édifice et de sa rénovation au travers de ses éléments architecturaux, nef, chapelles, et de son mobilier verrières et tableaux…

Exceptionnellement, vous aurez accès à son trésor les chapiteaux romans de la nef d’origine.

Par petits goupes. Rendez-vous sur le parvis de l’église. .

Église Saint-Pierre Place Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00

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English : Visite guidée découverte de l’église du XIe au XXe siècle | Journées du Patrimoine

Accompanied by one of the volunteers from the association for the preservation of Saint-Pierre Church in Lion-sur-Mer, you will learn about the different periods in the building’s construction and restoration through its architectural features the nave, chapels and furnishings…

L’événement Visite guidée découverte de l’église du XIe au XXe siècle | Journées du Patrimoine Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer