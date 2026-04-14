Visite guidée découverte du jardin, Jardin-roseraie « Chasse-Spleen », Bosroumois

Visite guidée découverte du jardin 6 et 7 juin Jardin-roseraie « Chasse-Spleen » Eure

5€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:00:00+02:00

Une visite botanique du jardin, sera proposée aux visiteurs à partir de 15h.

Jardin-roseraie « Chasse-Spleen » 240 chemin de la Chapelle Martel, Bosnormand, 27670 Bosroumois Bosroumois 27670 Le Bosc-Roger-en-Roumois Eure Normandie 06 38 89 69 53 Le jardin roseraie présente une collection de rosiers anciens rares. Parking pour les bus dans la rue du Champ Pigeon et possibilité de se garer à l’extérieur.

Une visite botanique du jardin, sera proposée aux visiteurs à partir de 15h.

Crédit photo. Chasse-Spleen.