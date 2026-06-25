Visite guidée, découverte du logis de Lavergne Domaine de la Vergne Alloue
samedi 25 juillet 2026 · Domaine de la Vergne · Alloue
Informations pratiques
Alloue
Visite guidée, découverte du logis de Lavergne
Domaine de la Vergne 16490 Alloue Alloue Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
durée de visite 30min
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-25
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-07-25
Visite patrimoniale et matrimoniale, nous ferons découvrir aux visiteurs les charmes du Logis de la Vergne, les enjeux de sa récente restauration, l’histoire de sa riche bibliothèque, et de l’illustre hôte dont l’âme habite encore les lieux.
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Domaine de la Vergne 16490 Alloue Alloue 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 81 22 resa@mmcasares.fr
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English :
A tour highlighting both the property’s heritage and its wedding-related history, we’ll introduce visitors to the charms of the Logis de la Vergne, the challenges of its recent restoration, the history of its extensive library, and the illustrious guest whose spirit still lingers here.
L’événement Visite guidée, découverte du logis de Lavergne Alloue a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Charente Limousine