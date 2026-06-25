Visite guidée, découverte du logis de Lavergne Domaine de la Vergne Alloue

Informations pratiques

Alloue

Visite guidée, découverte du logis de Lavergne

Domaine de la Vergne 16490 Alloue Alloue Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

durée de visite 30min

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-25

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-25

Visite patrimoniale et matrimoniale, nous ferons découvrir aux visiteurs les charmes du Logis de la Vergne, les enjeux de sa récente restauration, l’histoire de sa riche bibliothèque, et de l’illustre hôte dont l’âme habite encore les lieux.

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Domaine de la Vergne 16490 Alloue Alloue 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 81 22 resa@mmcasares.fr

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English :

A tour highlighting both the property’s heritage and its wedding-related history, we’ll introduce visitors to the charms of the Logis de la Vergne, the challenges of its recent restoration, the history of its extensive library, and the illustrious guest whose spirit still lingers here.

L’événement Visite guidée, découverte du logis de Lavergne Alloue a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Charente Limousine