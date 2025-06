Visite guidée Découverte du Musée du Nouveau Monde Musée du Nouveau Monde La Rochelle 10 juillet 2025 07:00

Visite guidée Découverte du Musée du Nouveau Monde
Musée du Nouveau Monde
10 rue Fleuriau
La Rochelle
Charente-Maritime

Dans ce parcours commenté, découvrez les particularités d’une grande maison bourgeoise du Siècle des Lumières et abordez l’histoire transatlantique de La Rochelle à travers des œuvres clefs du musée.

Un voyage d’1h15 dans l’espace et dans le temps.

English : Discovery visit to the Musée du Nouveau Monde

In this guided tour, discover the particularities of a large bourgeois house from the Age of Enlightenment, and learn about La Rochelle’s transatlantic history through key works in the museum.

A 1h15 journey through space and time.

German : Entdeckungstour durch das Musée du Nouveau Monde

Entdecken Sie auf diesem kommentierten Rundgang die Besonderheiten eines großen Bürgerhauses aus dem Zeitalter der Aufklärung und erfahren Sie anhand von Schlüsselwerken des Museums mehr über die transatlantische Geschichte von La Rochelle.

Eine 1 Stunde und 15 Minuten dauernde Reise durch Raum und Zeit.

Italiano :

Durante questa visita guidata, scoprirete le particolarità di una grande casa borghese dell’epoca dei Lumi e conoscerete la storia transatlantica di La Rochelle attraverso alcune delle opere chiave del museo.

Un viaggio di 1 ora e 15 minuti attraverso lo spazio e il tempo.

Espanol : Visita de descubrimiento al Musée du Nouveau Monde

En esta visita guiada, descubra las particularidades de una gran casa burguesa del Siglo de las Luces y conozca la historia transatlántica de La Rochelle a través de algunas de las obras clave del museo.

Un viaje de 1 hora y 15 minutos a través del espacio y el tiempo.

