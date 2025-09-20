Visite guidée « Découverte du musée » Musée Théodore Deck & des Pays de Florival Guebwiller

Visite guidée « Découverte du musée » Musée Théodore Deck & des Pays de Florival Guebwiller samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « Découverte du musée » 20 et 21 septembre Musée Théodore Deck & des Pays de Florival Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00+ – 2025-09-20T16:30:00+

Fin : 2025-09-21T15:30:00+ – 2025-09-21T16:30:00+

Le musée Théodore Deck & des Pays du Florival vous accueille gratuitement pour une visite guidée. Il abrite la plus grande collection publique de faïences réalisées par Théodore Deck, célèbre céramiste originaire de Guebwiller. Le musée met également en valeur l’histoire et l’identité du territoire à travers le riche patrimoine religieux, viticole et industriel de la vallée du Florival.

Pour les passionnés d’archéologie et de minéralogie, il présente aussi des trésors enfouis et des découvertes locales qui témoignent de la richesse du sous-sol régional.

Tout au long du week-end, laissez-vous guider lors de la visite commentée «Découverte du musée». En compagnie d’une médiatrice culturelle, partez pour une exploration d’environ une heure à la rencontre de l’histoire du lieu et de ses collections emblématiques.

Musée Théodore Deck & des Pays de Florival 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 22 89 http://www.ville-guebwiller.fr/musee-florival Le musée Théodore Deck s’installe dans l’ancienne maison canoniale construite pour le grand doyen du chapitre équestral de l’abbaye de Murbach en 1765. Elle fait partie, avec l’église Notre-Dame, d’un ensemble architectural néoclassique caractéristique de l’Alsace du XVIIIème siècle.

Le musée est consacré à l’art et à l’histoire locale et abrite la plus prestigieuse collection de faïences de Théodore Deck (1823-1891), quelques cinq cents pièces aux motifs naturalistes et aux influences orientales. Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le musée Théodore Deck & des Pays du Florival vous accueille gratuitement pour une visite guidée. Il abrite la plus grande collection publique de faïences réalisées par Théodore Deck, célèbre de Le à…

© Thierry Gachon