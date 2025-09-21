Visite guidée : découverte d’une maison seigneuriale du XVIe siècle Manoir Tourouvre au Perche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T16:00:00
Visite de la maison datant du XVIème et de son environnement avant sa rénovation.
Manoir 1 La Mulotiere, 61190 Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 61190 Tourouvre Orne Normandie 02 33 73 83 25 Maison Percheronne du XVIeme avec éléments d architecture dont cadrans solaires. Cette maison historique a été un point de départ de l immigration au Canada . Ouverture de 11 à 16h le dimanche 21 septembre . Merci de vous garer sur l air de repos de la départementale face à la maison. La visite dura environ 30 minutes avec l historique de la maison dans son contexte, sa présentation avant sa rénovation ( le projet est soutenu par la fondation du patrimoine Normandie)
