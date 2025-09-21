Visite guidée : découverte d’une pêcherie Place du casino Jullouville

Visite guidée : découverte d’une pêcherie Dimanche 21 septembre, 14h00 Place du casino Manche

Durée 2h30, RDV place du casino.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découverte d’une pêcherie de Jullouville avec l’Association Estran Côté Manche. Prévoir des chaussures pour marcher dans l’eau

Durée : 2h30 Tout public – Gratuit

Place du casino 50610 Jullouville Jullouville 50610 Manche Normandie Place du Casino

Mairie de Jullouville