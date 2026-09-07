Visite guidée : découvrez la fabrication du cantal AOP au lait cru et du fromage Le Thérondels, Coopérative fromagère de Thérondels, Thérondels

Informations pratiques

Visite guidée : découvrez la fabrication du cantal AOP au lait cru et du fromage Le Thérondels 18 et 19 septembre Coopérative fromagère de Thérondels Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite guidée à la Fromagerie de Thérondels

Créée en 1946 par la volonté d’un groupe de producteurs, sur le territoire du Carladez, que seule la vallée de la Truyère sépare de l’Aubrac, la Coopérative de Thérondels résistera à l’appel des grandes structures laitières de l’Auvergne et saura rester indépendante.

Les producteurs de lait adhérents de la Fromagerie de Thérondels produisent le lait selon un cahier des charges exigent.

La fabrication s’effectue quotidiennement à partir de lait cru, selon les méthodes traditionnelles.

Coopérative fromagère de Thérondels N° 6 Lieu dit ZA de la Bounitio, 12600 Thérondels Thérondels 12600 Aveyron Occitanie 05 65 44 24 32 Créée en 1946 par la volonté d’un groupe de producteurs, sur le territoire du Carladez, que seule la vallée de la Truyère sépare de l’Aubrac, la Coopérative de Thérondels résistera à l’appel des grandes structures laitières de l’Auvergne et saura rester indépendante.

Les producteurs de lait adhérents de la Coopérative de Thérondels produisent le lait selon un cahier des charges exigent.

La fabrication s’effectue quotidiennement à partir de lait cru, selon les méthodes traditionnelles. Parking sur place, devant l’entrée de la fromagerie.

Visite guidée à la Fromagerie de Thérondels

©Greg Alric – Cave d’affinage Fromagerie de Thérondels