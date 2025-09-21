Visite guidée « Découvrez le hameau de Chedde : Quand l’art déco s’invite à Passy » Eglise Saint-Joseph de Chedde Passy

Places limitées. A partir de 7 ans. Réservation conseillée auprès de l’Office de tourisme de Passy.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Laissez-vous transporter par une découverte des vitraux de l’église, miroir de l’usine de Chedde. Ce jeu d’observation vous donnera une nouvelle lecture de ces vitraux autant technique, historié qu’esthétique.

Eglise Saint-Joseph de Chedde 184 rue Paul Corbin 74190 Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Parkings à proximité de l’église.

Journées européennes du patrimoine 2025

Véronique Dive-Michel