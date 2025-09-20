Visite guidée : découvrez les coulisses des archives Archives départementales de l’Eure Évreux

Durée 1h, départs des visites à 14h, 15h et 16h.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir les coulisses des Archives départementales à travers une visite commentée.

Archives départementales de l'Eure Rue de Verdun, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 0232315084 http://archives.eure.fr L'accès aux Archives départementales se fait par l'allée Marcel Baudot, le long du Palais de Justice. Les Archives départementales sont situées à proximité de l'Hôtel du Département et de la cité administrative. Arrêt de bus « Archives » : lignes T1, T3 et T4.

Archives de l’Eure