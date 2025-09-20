Visite guidée « Découvrez les vestiges de l’atelier d’horlogerie de la Famille Jacquet » Ferme-musée Grand’Combe-Châteleu Grand’Combe-Châteleu

Visite guidée « Découvrez les vestiges de l’atelier d’horlogerie de la Famille Jacquet » Ferme-musée Grand’Combe-Châteleu Grand’Combe-Châteleu samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « Découvrez les vestiges de l’atelier d’horlogerie de la Famille Jacquet » 20 et 21 septembre Ferme-musée Grand’Combe-Châteleu Doubs

Participation libre | Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Venez découvrir la ferme-musée de Grand’Combe-Châteleu qui abrite une pièce unique : un petit atelier regroupant d’authentiques machines et outils ayant appartenu à la famille Jacquet, qui dirigeait une entreprise d’horlogerie dans le village jusqu’en 1984. Des vidéos d’époque, filmées par M. Jacquet lui-même, enrichissent la visite en plongeant le visiteur dans l’ambiance du travail horloger d’autrefois.

Buvette et petite restauration vous seront proposés sur place.

Ferme-musée Grand’Combe-Châteleu 5 Les Cordiers, 25570 Grand’Combe-Châteleu Grand’Combe-Châteleu 25570 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 68 86 90 https://ferme-musee.fr/ [{« type »: « email », « value »: « info@parcdoubshorloger.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 81 68 53 32 »}] À deux pas de la frontière suisse, au cœur du Haut-Doubs, rendez-vous dans le quartier des cordiers à Grand’Combe-Châteleu. L’association des Arts et Traditions populaires du Beugnon vous fera entrer dans une ferme comtoise dite à « tué ». En face, vous découvrirez une ferme-atelier où s’exerçaient trois métiers d’autrefois.

Venez découvrir la ferme-musée de Grand’Combe-Châteleu qui abrite une pièce unique : un petit atelier regroupant d’authentiques machines et outils ayant appartenu à la famille Jacquet, qui dirigeait …

© Ferme-musée de Grand’Combe-Châteleu