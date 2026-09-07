Visite guidée : découvrez un exemple de patrimoine du XVIIIe du Bessin, Château et jardins de Castillon, Castillon

Informations pratiques

Visite guidée : découvrez un exemple de patrimoine du XVIIIe du Bessin 19 et 20 septembre Château et jardins de Castillon Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du jardin, aperçu de l’intérieur

Château et jardins de Castillon 652 route de la tuilerie, 14490 Castillon Castillon 14490 Calvados Normandie 06 82 80 16 46 Ce site historique s’est maintenu de l’Age du Fer à nos jours. Situé à l’emplacement d’un ancien oppidum (où l’on a découvert un dépôt monétaire) , le château est un édifice classique reconstruit en 1762. De style Louis XVI sur sa façade sud et Directoire sur sa façade nord, il a conservé de nombreux lambris sculptés et des panneaux peints intégrés aux boiseries. L’ancien parc à la française du 18e siècle fut en partie transformé en parc à l’anglaise entre 1831 et 1866 par Gabriel Bellier de la Borie, procureur du roi à Bayeux. Le moulin à farine dépendant du château de Castillon, est attesté en 1832 et a cessé son activité en 1963. La roue hydraulique en place a été rénovée en 1944. Depuis la fermeture du moulin, une partie du matériel de mouture a été démontée : il subsiste cependant des mécanismes de transmission du mouvement de la roue hydraulique, un double rouet de volée, une paire de meules, une bluterie et une chambre à farine. Avec le logement du meunier et la grange attenante, le moulin de Castillon offre une intéressante illustration de l’organisation d’une site meunier en milieu rural. Parking sur place dans champ à l’entrée.

Visite guidée du jardin, aperçu de l’intérieur

Philippe Sainte-Beuve