Visite guidée Découvrir Bayonne Office de tourisme Bayonne

Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6.5 – 6.5 – 9.5 EUR
Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-02
2026-01-02
Ce parcours vous donne les clés pour comprendre l’histoire de Bayonne et saisir l’esprit des lieux. Un voyage entre quais, ruelles, remparts et chocolat qui vous conduit jusqu’à la cathédrale. .
Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
