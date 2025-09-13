Visite guidée Découvrir Bayonne Office de tourisme Bayonne

Visite guidée Découvrir Bayonne Office de tourisme Bayonne samedi 10 janvier 2026.

Visite guidée Découvrir Bayonne

Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6.5 – 6.5 – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Ce parcours vous donne les clés pour comprendre l’histoire de Bayonne et saisir l’esprit des lieux. Un voyage entre quais, ruelles, remparts et chocolat qui vous conduit jusqu’à la cathédrale. .

Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

English : Visite guidée Découvrir Bayonne

German : Visite guidée Découvrir Bayonne

Italiano :

Espanol : Visite guidée Découvrir Bayonne

L’événement Visite guidée Découvrir Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Bayonne