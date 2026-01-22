Visite guidée Découvrir Bayonne Office de tourisme Bayonne
samedi 7 février 2026.
Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Ce parcours vous donne les clés pour comprendre l’histoire de Bayonne et saisir l’esprit des lieux. Un voyage entre quais, ruelles, remparts et chocolat qui vous conduit jusqu’à la cathédrale. .
+33 5 59 46 09 00
