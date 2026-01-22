Visite guidée Découvrir Bayonne Office de tourisme Bayonne

Visite guidée Découvrir Bayonne

Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

2026-02-16

Ce parcours vous donne les clés pour comprendre l’histoire de Bayonne et saisir l’esprit des lieux. Un voyage entre quais, ruelles, remparts et chocolat qui vous conduit jusqu’à la cathédrale. .

Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne 64100 +33 5 59 46 09 00

