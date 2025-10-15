VISITE GUIDÉE DÉCOUVRIR LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE Béziers

VISITE GUIDÉE DÉCOUVRIR LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Rampe du 96ème Régiment d’Infanterie Béziers Hérault

Les Musées de Béziers organise une fois par mois 3 visites flash de 20 minutes pour découvrir les riches réserves du Muséum d’Histoire Naturelle. Réservation conseillée par téléphone.

À l’occasion du 150ème anniversaire de la Société des Sciences Naturelles de Béziers, les Musées de Béziers ouvrent les riches réserves du Muséum d’Histoire Naturelle pour trois visites flashs de 20 minutes!

Une fois par mois, venez découvrir en famille ce lieu unique et ses collections, depuis les fossiles jusqu’aux animaux dont l’évolution a conduit au vivant actuel. Les guides évoqueront également comment les collections sont conservées et entretenues.

Entrée libre Réservation conseillée par téléphone. .

Rampe du 96ème Régiment d’Infanterie Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@ville-beziers.fr

English :

Once a month, Les Musées de Béziers organizes 3 20-minute flash visits to discover the rich reserves of the Natural History Museum. Reservations recommended by telephone.

German :

Die Museen von Béziers organisieren einmal im Monat drei 20-minütige Blitzführungen, um die reichen Reserven des Naturhistorischen Museums zu entdecken. Eine Reservierung wird telefonisch empfohlen.

Italiano :

Una volta al mese, i Musées de Béziers organizzano 3 visite lampo di 20 minuti per scoprire le ricche riserve del Museo di Storia Naturale. Si consiglia la prenotazione telefonica.

Espanol :

Una vez al mes, los Museos de Béziers organizan 3 visitas flash de 20 minutos para descubrir las ricas reservas del Museo de Historia Natural. Se recomienda reservar por teléfono.

