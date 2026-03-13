Visite guidée Dedans Dehors Statue Notre-Dame de France, de la Crimée au Rocher Corneille Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Visite guidée Dedans Dehors Statue Notre-Dame de France, de la Crimée au Rocher Corneille Musée Crozatier Le Puy-en-Velay mardi 7 juillet 2026.
Visite guidée Dedans Dehors Statue Notre-Dame de France, de la Crimée au Rocher Corneille
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
entrée incluse du musée, toute la journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-04 2026-08-18
Visite guidée à propos de la statue Notre-Dame de France découvrez l’histoire fascinante de ce monument emblématique, réalisé avec les canons de la guerre de Crimée, et son installation spectaculaire sur le Rocher Corneille au Puy-en-Velay.
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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
Guided tour of the Notre-Dame de France statue: discover the fascinating history of this emblematic monument, built with cannons from the Crimean War, and its spectacular installation on the Rocher Corneille in Le Puy-en-Velay.
L’événement Visite guidée Dedans Dehors Statue Notre-Dame de France, de la Crimée au Rocher Corneille Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay