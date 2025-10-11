Visite guidée dégustation À table ! Le petit théâtre du bien manger et du bien boire Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon
Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 parvis de l’Unesco Dijon Côte-d’Or
Découvrez l’exposition Le petit théâtre du bien manger et du bien boire avec une visite guidée immersive.
Laissez-vous conter le Repas gastronomique des Français, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, à travers l’exposition immersive Le petit théâtre du bien manger et du bien boire . (Re)visitez ces repas qui célèbrent les moments les plus importants de nos vies, des arts de la table au vocabulaire dédié à notre façon parfois truculente de nous nourrir, des savoir-faire de chefs étoilés aux accords mets et vins questionnés par les plus grands sommeliers.
Pour terminer votre visite, rendez-vous pour une dégustation de bouchées savoureuses. .
