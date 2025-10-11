Visite guidée dégustation À table ! Le petit théâtre du bien manger et du bien boire Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon

Visite guidée dégustation À table ! Le petit théâtre du bien manger et du bien boire

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 parvis de l’Unesco Dijon Côte-d’Or

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-12-13 11:00:00

2025-11-16 2025-12-13

Découvrez l’exposition Le petit théâtre du bien manger et du bien boire avec une visite guidée immersive.

Laissez-vous conter le Repas gastronomique des Français, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, à travers l’exposition immersive Le petit théâtre du bien manger et du bien boire . (Re)visitez ces repas qui célèbrent les moments les plus importants de nos vies, des arts de la table au vocabulaire dédié à notre façon parfois truculente de nous nourrir, des savoir-faire de chefs étoilés aux accords mets et vins questionnés par les plus grands sommeliers.

Pour terminer votre visite, rendez-vous pour une dégustation de bouchées savoureuses. .

