Visite guidée dégustation Chapelle des Climats et des terroirs Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon

Visite guidée dégustation Chapelle des Climats et des terroirs

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 parvis de l’Unesco Dijon Côte-d’Or

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 11:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Partez à la découverte des climats bourguignons, des métiers du vin et de la vigne, en survolant les paysages viticoles de la Côte. Profitez également d’un cadre majestueux, témoin d’histoires dijonnaises au sein de la Grande Histoire.

Désormais, pour compléter votre visite, vous êtes invités à clôturer la visite avec une dégustation à la Cave de la Cité ! .

