Visite guidée dégustation Croquez ! La BD met les pieds dans le plat Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon

Visite guidée dégustation Croquez ! La BD met les pieds dans le plat
Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 parvis de l’Unesco Dijon Côte-d’Or
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2025-11-09 11:00:00
fin : 2025-11-09 12:00:00
2025-11-09 2025-11-15 2025-12-14
Explorez les liens entre gastronomie et planches de BD lors d’un voyage gourmand au cours duquel la nourriture s’érige peu à peu en témoin des évolutions d’une société. Une dégustation complètera votre visite quand l’appétit va, tout va !
Visite guidée avec dégustation .
