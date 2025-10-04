Visite guidée dégustation Croquez ! La BD met les pieds dans le plat Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon

Visite guidée dégustation Croquez ! La BD met les pieds dans le plat

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 parvis de l’Unesco Dijon Côte-d’Or

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 11:00:00

fin : 2025-11-09 12:00:00

Date(s) :

2025-11-09 2025-11-15 2025-12-14

Explorez les liens entre gastronomie et planches de BD lors d’un voyage gourmand au cours duquel la nourriture s’érige peu à peu en témoin des évolutions d’une société. Une dégustation complètera votre visite quand l’appétit va, tout va !

Visite guidée avec dégustation .

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 parvis de l’Unesco Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Visite guidée dégustation Croquez ! La BD met les pieds dans le plat

German : Visite guidée dégustation Croquez ! La BD met les pieds dans le plat

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée dégustation Croquez ! La BD met les pieds dans le plat Dijon a été mis à jour le 2025-10-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)