VISITE GUIDÉE & DÉGUSTATION DE VIN LE GRAND CLAVELET EN HISTOIRE…ET EN VIN Agde

Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Visite guidée riche en découvertes historiques , suivie d’une immersion en pleine nature eu sein de la Réserve naturelle avec une dégustation commentée de vins locaux, accompagnée de produits du terroir issus de circuits courts, en compagnie d’un oenologue passionné.

Au Domaine du Grand Clavelet, partez pour un voyage captivant à travers le temps et les paysages.

Explorez le Domaine avec une visite guidée riche en découvertes historiques , suivie d’une immersion en pleine nature eu sein de la Réserve naturelle.

Entre paysages préservés et biodiversité, vivez un moment unique au contact du vivant.

Terminez cette parenthèse enchantée par une dégustation commentée de vins locaux, accompagnée de produits du terroir issus de circuits courts, en compagnie d’un oenologue passionné.

Un rendez-vous sensoriel à ne pas manquer, en partenariat avec les Caves Richemer, dans le cadre de Vignobles en Scène.

> Sur réservation

> Payant

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr

English :

Guided tour rich in historical discoveries, followed by an immersion in nature in the heart of the Nature Reserve with a commented tasting of local wines, accompanied by local products from short circuits, in the company of a passionate oenologist.

German :

Führung mit vielen historischen Entdeckungen , gefolgt von einem Eintauchen in die Natur innerhalb des Naturschutzgebiets mit einer kommentierten Verkostung lokaler Weine, begleitet von regionalen Produkten aus kurzen Vertriebswegen, in Begleitung eines passionierten Önologen.

Italiano :

Una visita guidata ricca di scoperte storiche, seguita da un’immersione nella natura nel cuore della Riserva Naturale con una degustazione commentata di vini locali, accompagnata da prodotti locali di filiera, in compagnia di un appassionato enologo.

Espanol :

Una visita guiada llena de descubrimientos históricos, seguida de una inmersión en la naturaleza en el corazón del Parque Natural con una degustación comentada de vinos locales, acompañada de productos locales de circuitos cortos, en compañía de un enólogo apasionado.

