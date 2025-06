VISITE GUIDÉE DÉGUSTATION – Massegros Causses Gorges 14 août 2025 07:00

Accompagnés d’un guide, venez découvrir l’histoire de ce village au patrimoine haut en couleur, tout en profitant de savoureuses dégustation de produits locaux.

Réservation obligatoire au 04 66 48 88 08, places limités

Départ devant l’office de tourisme.

La date de cet évènement a été fixée au préalable mais peut connaître des changements d’ici la saison estivale.

Office de tourisme

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

English :

Accompanied by a guide, come and discover the history of this village with its colorful heritage, while enjoying tasty tastings of local produce.

Reservations essential on 04 66 48 88 08, places limited

Departure from in front of the tourist office.

The date of this event has been fixed in advance, but may be subject to change between now and the summer season.

German :

Entdecken Sie in Begleitung eines Führers die Geschichte dieses Dorfes mit seinem farbenfrohen Erbe und genießen Sie dabei eine leckere Verkostung lokaler Produkte.

Reservierung erforderlich unter 04 66 48 88 08, begrenzte Plätze

Abfahrt vor dem Tourismusbüro.

Der Termin für diese Veranstaltung wurde im Voraus festgelegt, kann sich aber bis zur Sommersaison noch ändern.

Italiano :

Accompagnati da una guida, venite a scoprire la storia di questo villaggio dal patrimonio colorato, gustando deliziose degustazioni di prodotti locali.

Prenotazione obbligatoria al numero 04 66 48 88 08, posti limitati

Partenza di fronte all’ufficio del turismo.

La data di questo evento è stata fissata in anticipo, ma può essere soggetta a modifiche da qui alla stagione estiva.

Espanol :

Acompañado por un guía, venga a descubrir la historia de este pueblo con su colorido patrimonio, mientras disfruta de deliciosas degustaciones de productos locales.

Imprescindible reservar en el 04 66 48 88 08, plazas limitadas

Salida frente a la Oficina de Turismo.

La fecha de esta manifestación está fijada de antemano, pero puede sufrir modificaciones de aquí a la temporada estival.

