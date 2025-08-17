Visite guidée « Délices d’Orient » Musée des Ursulines Mâcon
Visite guidée « Délices d’Orient » Musée des Ursulines Mâcon dimanche 17 août 2025.
Visite guidée « Délices d’Orient »
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2025-08-17 15:00:00
fin : 2025-08-17 16:00:00
2025-08-17
Le bruit du ressac, l’odeur du musc… A l’occasion d’une visite sensorielle, laissez-vous emporter dans l’Orient du 19e siècle à travers quelques œuvres du musée. Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.
Public ados-adultes. Durée 1h. Sur réservation. .
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
