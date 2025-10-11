Visite guidée Derrière les façades Grand Bayonne Atelier des publics Bayonne

Visite guidée Derrière les façades Grand Bayonne Atelier des publics Bayonne samedi 11 octobre 2025.

Visite guidée Derrière les façades Grand Bayonne

Atelier des publics 14 Rue Gosse Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6.5 – 6.5 – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le guide vous ouvre les coulisses de l’habitat bayonnais en centre ancien, l’un des plus denses de France. Découvrez hôtels particuliers, cours intérieures et cages d’escalier récemment réhabilitées… Vous mesurez les enjeux d’un centre ancien classé Site Patrimonial Remarquable. .

Atelier des publics 14 Rue Gosse Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

English : Visite guidée Derrière les façades Grand Bayonne

German : Visite guidée Derrière les façades Grand Bayonne

Italiano :

Espanol : Visite guidée Derrière les façades Grand Bayonne

L’événement Visite guidée Derrière les façades Grand Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Bayonne